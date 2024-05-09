В Татарстане подорожал бензин до 68,05 руб

С 22 апреля по 2 мая 2024 года в регионе подорожал бензин всех марок и дизельное топливо. Об стало известно из данных Татарстанстата.

На 23 копейки выросла цена на бензин АИ-98: теперь он стоит 68,05 рубля за один литр.

Бензин марки АИ-95 подорожал на 17 копеек - 53,52 рубля за литр, а марка АИ-92 - на 13 копеек - 49,64 рубля за литр.

Меньше всего подорожало дизельное топливо: с 59,85 до 59,89 рубля за один литр.

В результате, в конце апреля 2024 года, рост цен на бензин в Татарстане замедлился, однако не остановился.

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