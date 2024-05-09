Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани

В строительной отрасли соблазн выбрать самый бюджетный вариант часто велик. Однако важно помнить, что дешевле не означает лучше. На самом деле, погоня за бюджетностью может привести к дорогостоящим последствиям в перспективе. Почему люди гонятся за дешевизной? Есть несколько причин, по которым люди выбирают эконом-варианты:

Ограниченный бюджет: скромные финансовые возможности могут заставить людей выбирать самые доступные варианты;

скромные финансовые возможности могут заставить людей выбирать самые доступные варианты; Недостаток информации: отсутствие знаний о важности качества может привести к ошибкам при принятии решений.

Использование некачественных материалов или непрофессиональных строителей может иметь серьезные последствия:

Снижение прочности и долговечности: дешевые материалы и плохая работа могут привести к структурной неисправности и сокращению срока службы здания;

дешевые материалы и плохая работа могут привести к структурной неисправности и сокращению срока службы здания; Повышенные эксплуатационные расходы: некачественное строительство может привести к износу и поломкам, что потребует дополнительного обслуживания и ремонта;

некачественное строительство может привести к износу и поломкам, что потребует дополнительного обслуживания и ремонта; Угроза здоровью и безопасности: дешевые материалы могут выделять вредные вещества, подвергая риску здоровье и безопасность жильцов.

Ключевые критерии качества в строительстве

Инвестирование в первоклассные материалы поможет избежать дорогостоящих ремонтов в будущем. Нанимайте проверенных подрядчиков и рабочих с положительными отзывами и опытом в аналогичных проектах.

Разобраться самостоятельно действительно сложно, лучше обратиться к профессионалам. Одна из ведущих строительных компаний Казани «Седьмое небо» предлагает свои услуги, делая акцент на качестве и долговечности строений. Фирмой были построены более 300 уютных и комфортных жилищ, а с 2022 года «Седьмое небо» запустило собственное производство СИП-панелей и каркасов, обеспечив полный контроль качества на всех этапах строительства. Кроме того, компания работает с застройщиками и предоставляет им скидки по домокомплектам.

Преимущества домов из СИП-панелей

СИП-панели — это современный строительный материал, который обладает целым рядом преимуществ:

Энергоэффективность: отличная теплоизоляция панелей позволяет значительно сократить затраты на отопление, создавая в доме уютный микроклимат;

отличная теплоизоляция панелей позволяет значительно сократить затраты на отопление, создавая в доме уютный микроклимат; Быстрое строительство: дома из СИП-панелей строятся значительно быстрее традиционных методов, где основная часть времени уходит на возведение фундамента и кладку кирпича;

дома из СИП-панелей строятся значительно быстрее традиционных методов, где основная часть времени уходит на возведение фундамента и кладку кирпича; Безопасность и экологичность: СИП-панели соответствуют высоким экологическим стандартам (E0/E1). Группа горючести домов из СИП-панелей аналогична показателям деревянных строений.

– Мы сосредоточены на предоставлении исключительного качества без непомерных затрат. Этому способствует наличие собственного производства сип-панелей. Также мы предоставляем 5-летнюю гарантию на все наши дома, демонстрируя уверенность в работе, – рассказала Минзиля Рафисовна, руководитель отдела продаж строительной компании «Седьмое небо».

Оценка глубины залегания грунтовых вод – это важно

Строительство любого здания начинается с возведения прочного фундамента. Для его выбора необходимо учитывать тип почвы, на которой будет располагаться строение. На рынке представлен широкий выбор фундаментных решений: ленточный, свайный винтовой, свайный бетонный и другие. Но перед началом работ необходимо провести пробу грунта.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, ленточный фундамент не подойдет. Такое основание может привести к подтоплению здания и деформации конструкции. К тому же, оценка позволяет определить, насколько грунт способен выдерживать вес сооружения. На основании результатов анализа подбирается тип фундамента, который обеспечит надежность и устойчивость конструкции.

– Если заказчик настаивает на определенном типе фундамента, мы предупреждаем обо всех возможных рисках. В частности, ленточный фундамент требует времени для набора прочности, при низких температурах до 30 и более дней. Если не соблюдать этот срок, основание может дать трещину, что поставит под угрозу целостность всей постройки. Мы предлагаем альтернативные варианты решений, которые соответствуют особенностям грунта и пожеланиям клиента. Однако если заказчик принимает на себя ответственность за возможные риски, мы делаем все необходимое, чтобы реализовать его требования. Наша задача – предоставить клиенту исчерпывающую информацию о состоянии почвы и возможных вариантах фундамента. Это позволяет принять осознанное и обоснованное решение, — прокомментировала Миляуша Ильсуровна, основатель компании «Седьмое небо».

В чем преимущества сотрудничества с профессиональной строительной компанией?

В отличии от специалистов «Седьмое небо», частные компании не всегда обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы точно рассчитать нагрузки на дом и обеспечить его устойчивость в течение многих лет. Это может привести к разрушениям или аварийному состоянию здания. Кроме того, они могут не учитывать фактор продуваемости, что чревато теплопотерями и дискомфортом в доме. К тому же, частники нередко нарушают правила ведения строительных бумаг. Без качественной проектной документации невозможно построить надежный дом, который будет соответствовать всем строительным нормам и требованиям. Высококвалифицированные архитекторы компании «Седьмое небо» разработают проект с учетом всех особенностей участка, региональных условий и пожеланий заказчика.

Контроль строительства – важнейший этап, который требует постоянного присутствия квалифицированного специалиста. Частники не всегда могут обеспечить такой контроль, что может привести к отклонениям от проекта, нарушению технологий и скрытым дефектам. Привлекая профессиональную строительную компанию «Седьмое небо», вы получаете:

Точный расчет и проектирование;

Подбор оптимальных строительных материалов;

Постоянный контроль строительства и качества работ;

Гарантии надежности и безопасности дома;

Возможность удаленного мониторинга строительства.

Выбрав «Седьмое небо», вы можете быть уверены – дом будет построен отлично, долговечно и в соответствии со всеми требованиями. В компанию обращаются за строительными материалами их коллеги и конкуренты, что показывает высокий уровень доверия и подтверждает качество. Помните, что погоня за дешевизной в строительстве может стать дорогостоящей ошибкой. Инвестируя в качество, вы гарантируете долговечность, комфорт и безопасность своего дома на долгие годы.