Врач-травматолог Анвар Гиниятов рассказал о травме на даче, которая представляет собой смертельную опасность для человека, сообщает "Доктор Питер".

Медик посоветовал россиянам на майские праздники и потом, в течение лета, не ходить по даче босиком. Есть риск наступить на ржавый гвоздь, старую скрепку или иной колющий предмет. Последствия могут быть летальными: от гангрены до столбняка и смерти.

Среди дачников эта травма довольно распространена. В качестве первой помощи нужно осмотреть рану, обработать ее, перевязать и отправиться в травмпункт.

Если рана глубокая, важно сделать рентген. Если с момента травмы прошло более 12 часов, важно как можно скорее посетить хирурга.

Вероятность смерти возрастает, что дачник не идет к врачу, даже если место раны опухло, покраснело, повысилась температура.