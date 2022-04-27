АО «Транснефть – Прикамье» реализует комплекс зданий и сооружений на берегу Карабашского водохранилища (Бугульминский район Республики Татарстан), кад. №16:13:051003:1940, в том числе административное здание 123,4 кв.м., здание проходной 11,5 кв.м., объекты энергообеспечения.

Земельный участок общей площадью 2,28 га. находится в долгосрочной аренде. Категория земель: земли промышленности, вид разрешенного использования: база отдыха.

Реализация имущества проводится в форме аукциона c возможностью снижения цены при отсутствии заявок. Наименование лота: № 1Р/01-03/21 «Реализация имущества, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Бугульминский муниципальный район, МО ПГТ Карабаш, база отдыха Орленок (комплекс №2, Зеленый мыс)».

С детальной информацией можно ознакомится на электронной торговой площадке «РОСЭЛТОРГ» реестровый номер COM22042200060 и сайте АО «Транснефть – Прикаммье» в разделе «закупки».

Окончание приема заявок 16.05.2022 10.00.

Контактная информация:

АО​ «Транснефть​ — Прикамье»

РТ, г.​ Казань, ул.​ П.​ Лумумбы, д.​ 20, корп.​ 1

Тел: 8 (843) 279-00-87

E-mail:​ BikkulovIR@kaz.transneft.ru