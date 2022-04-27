Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сегодня, 27 апреля, заявил, что инфляция в 2022 году в России составит ориентировочно 20,7%. Спад ВВП, по оценкам Минэкономразвития составит до 12,4%.

"Сегодня экономика переживает непростой период. Ожидается, что ее падение по итогам этого года, по предварительным, пока обсуждаемым оценкам Минэкономразвития, составит 8,8%, а по более консервативному сценарию - 12,4%. <…> Инфляция в этом году, по базовому прогнозу, составит 20,7%. В следующем году она будет немаленькой - больше 6%. Соответственно, сразу нужно оценить наши задачи в социальной политике: что индексировать, что опережающе индексируется или, может быть, запаздывает, и как распределить на это ресурсы", - сказал Кудрин.

Кудрин упрекнул Правительство РФ за то, что оно задерживает макропрогноз на три года, по его словам, "эти цифры нужны", пишет ТАСС.

На поддержку экономики РФ выделит в этом году 6,3 трлн рублей, отметил Кудрин. При этом разные регионы будут переживаться санкционное давление по-разному, кому-то будет легче, кому-то сложнее.