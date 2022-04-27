Житель Татарстана, который выиграл 1 миллион рублей в лотерею, намерен использовать деньги, чтобы покинуть родные края и перебраться в другой город. Об этом рассказали в пресс-службе лотереи "Столото".

Известно, что победителем стал Павел Корепанов - строитель. После выхода на пенсию мужчина начал увлекаться участием розыгрышах.

На один из праздников мужчина сделал себе подарок - купил подарочный набор лотерей. За розыгрышем он следил в телеэфире, но отвлекся буквально на минуту и так и не узнал, что он - обладатель выигрыша. О выигранном миллионе он узнал позднее, когда проверил итоге в интернете.

"Этих денег как раз хватит, чтобы осуществить задуманное. Планируем перебраться в другой город и на эти средства приобрести жилье", — поделился планами победитель.