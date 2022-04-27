В Курской, Воронежской и Белгородской областях минувшей ночью сработали системы ПВО. Информацию официально подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Телеграм-канале.

"По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", — написал губернатор.

Ранее жители Курской области жаловались на громкие звуки, напоминающие взрывы.

В регионе до 11 мая действует "желтый" уровень террористической опасности. Губернатор Курской области пояснил, что решение принято "в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов".