24-летний житель Казани, который в ответ на просьбу кондуктора оплатить поезд нанес ему ножевой удар в живот в троллейбусе, арестован на два месяца. Такое решение принято Ново-Савиновским районным судом столицы Татарстана.

Евгений Кузнецов - так зовут нападавшего - просил суд выбрать для него меру пресечения помягче, утверждал, что "не хотел бы под стражу", вину признал, но пояснить, зачем покалечил кондуктора, так и не смог.

На момент преступления Кузнецов был пьян. Мужчина рассказал, что проживает с родителями, не имеет места работы.

На вопрос судьи о причинах нападения, сказал одну фразу: "Наверное поругались".

Суд отправил Кузнецова в СИЗО до 22 июня.