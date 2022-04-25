Сотрудники полиции задержали в Москве виновных в повреждении инсталляции украинской бабушки со знаменем Победы, сообщили в МВД РФ.

Накануне заявление в полицию от поступило от одной из организаций на Куркинском шоссе. Было заявлено, что изуродована ростовая кукла, которая была выставлена в качестве поддержки ВС РФ, ее обезглавили. Поставили ее в честь старушки, которая на Украине вышла со знаменем Победы к ВСУ, перепутав их с россиянами. Бойцы отняли знамя Победы и истоптали, а старушке дали продпаек. От консервов бабушка отказалась и потребовала, чтобы ей отдали флаг, за который воевали еще ее родители. Она стала символом поддержки российской армии.

"24-летний житель Москвы, а также ряд граждан, находившихся с ним в момент совершения правонарушения, были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении МВД РФ на официальном сайте.

На хулиганов, которые повредили инсталляцию, составили протоколы о дискредитации ВС РЫ и мелком хулиганстве.