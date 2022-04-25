Китайский автоконцерн может купить 68 % долю Renault в АвтоВАЗе

Французский автопроизводитель Renault может продать свою долю в АвтоВАЗе, которая составляет 68 %, китайской компании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в государственных структурах.

«Рассматривается один из китайских автоконцернов», — сказал он.

В конце марта компания сообщила о приостановке работы московского завода, а также и намерении изучить возможности участия в работе "Автоваза". По сообщению агентство Bloomberg, французский автопроизводитель намерен передать права собственности на долю в "Автовазе" российскому инвестору. Однако совладельцу "Автоваза" госкорпорации "Ростех", у которого 32% активов, компания не сможет, так как в отношении корпорации введены санкции.

Собеседник «Газеты.Ru» сообщил, что уже в мае большинство иностранцев среди руководства будут переведены на удаленную работу либо покинут завод, эти данные подтвердили два других собеседника издания.