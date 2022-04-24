В ДТП две 16-летние девочки погибли из-за пьяного полицейского

Вчера, 23 апреля, в Томской области полицейский в нетрезвом виде насмерть сбил двух девочек-подростков. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на региональное УМВД России.

В районе пяти утра в дежурную часть, где как раз служил этот мужчина, сообщили, что в селе Мельниково в Шегарском районе на обочине дороги нашли тела двух 16-летних девушек, которые погибли в аварии.

Задержали 24-летнего сотрудника районного ОМВД России. По предварительным данным следствия, он за рулем ВАЗ сбил девочек, которые шли по краю обочины, а потом скрылся с места аварии. Медицинское освидетельствование выявила у него алкогольное опьянение.

Как уточняет УМВД, он отстранен от службы, по результатам проверки буде уволен. Сейчас материалы дела направлены в следственные органы, где будет принято процессуальное решение. Также руководителей этого сотрудника пообещали привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.