Жительницу Челнов будут судить за убийство из ревности

По версии следствия, 30 апреля этого года обвиняемая наведалась к своему сожителю в общежитие. Но в комнате, помимо мужчины, была ещё одна женщина, и разъярённая челнинка на фоне приступа ревности несколько раз ударила "соперницу" ножом в живот.

Атакованная женщина умерла на месте, уголовное дело следствие направило в суд.

Ранее мы сообщали, что в Альметьевске машина загорелась на глазах у её владельца, он не смог потушить свою Ладу.