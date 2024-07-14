Жительницу Челнов будут судить за убийство из ревности
ProKazan
По версии следствия, 30 апреля этого года обвиняемая наведалась к своему сожителю в общежитие. Но в комнате, помимо мужчины, была ещё одна женщина, и разъярённая челнинка на фоне приступа ревности несколько раз ударила "соперницу" ножом в живот.
Атакованная женщина умерла на месте, уголовное дело следствие направило в суд.
Ранее мы сообщали, что в Альметьевске машина загорелась на глазах у её владельца, он не смог потушить свою Ладу.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань