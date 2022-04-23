Сегодня, 23 апреля, в Татарстане случилось смертельное ДТП, в котором погиб человек. Дорожная трагедия разыгралась в районе БСИ Нижнекамска.

Столкнулись три автомобиля. Кадры попали на видеорегистратор одного из участников движения и размещены в социальных сетях.

Предположительно, спровоцировал ДТП водитель "Приоры", который ехал с явным превышением допустимой скорости и ударил попутно следовавшую "Ладу". Вторую от удара в заднюю часть кузова вынесло на трамвайные пути, а "Приора" продолжила "полет" и совершила столкновение еще с одним встречным авто.

Один из водителей вылетел на дорогу, он погиб, на месте работают оперативные службы, медики и ГИБДД.

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