В Казани задержан куратор сайта и службы клиентской поддержки пирамиды Finiko Антон Семыкин, сообщает "Реальное время" со ссылкой на собственный источник информации.

В столицу Татарстана приехала группа московских сотрудников следственного департамента МВД РФ. Уже проведены несколько десятков обысков у сотрудников, которые могли заниматься техническим обеспечением сайта Finiko.

Известно, что задержанный Антон Семыкин был нанятым сотрудников и руководил несколькими отделами финансовой пирамиды. Сейчас он помещен в ИВС, в ближайшее время суд примет решение об избрании в отношении Семыкина меры пресечения.