Они развиваются в своем ритме и тянутся за сильнейшими: тренер о сурдотхэквондо и о юных спортсменах

В среду в Казани прошло первенство города Казани по тхэквондо. На спортивной арене Ак Буре наравне с категорией слышащих ребят сразилась группа глухих спортсменов.

На соревнования ребята отправились не только за победой, но и чтобы набраться опыта перед поездкой на первенство России среди глухих юниоров. Это основной старт в соревнованиях, дети целый год к ней готовились, получали стипендию, получали звание мастера спорта или кандидата в мастера спорта, а также разрядность. На спортивном мероприятии от Татарстана будет выступать 4 юниора, и у них есть сильнейшая мотивация.

Юных спортсменов тренирует Екатерина - тренер по сурдо тхэквондо, мастер спорта по олимпийскому тхэквондо. Она уже шесть лет помогает ребятам с нарушением слуха завоевывать спортивные вершины.

“Сурдотхэвондо у нас вообще в республике Татарстан не развито, я являюсь первым тренером, кто вообще пришел в эту область”, – рассказывает Екатерина, – “Я начинала не со здоровых ребят , а сразу с детей с инвалидностью. Я пришла в образовательную школу имени Ласточкина для глухих, набрала детей там с нуля можно сказать. После того, как я полгода отработала. Я пришла в адаптивную школу, где под руководством Сафиуллиной Фариды Идрисовны, нашего директора. Она посмотрела, что я действительно работаю, то что у меня есть мотивация, и я добиваюсь результата в нашем спорте, она решила меня зачислить как тренера в адаптивную школу.

Также Екатерина сотрудничает со спортивным клубом Ануфриз - это клуб, построенный благодаря Льву Алимову. Этот человек открыл спортивное пространство для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Любые ребята с разными ограниченными возможностями имеют право туда приходить и заниматься бесплатно.

У неслышащих спортсменов есть своя сурдолимпиала, она проводится также раз в четыре года. И ребята, так как у глухих конкуренции нет, стараются выступать среди слышащих, выезжают на сборы по всей России. Спортсмены под тренерством Екатерины добиваются хороших результатов, конкретно даже побеждают слышащих ребят, работают на уровне и добиваются успехов.

Чтобы успешно выступать на первенствах и чемпионатах, ребята упорно работает на каждой тренировке. Они стараются отрабатывать все моменты и сложности прямо. Юные спортсмены развиваются в своем ритме. Им нужно немного побольше времени, но они стараются тянуться за сильнейшими. А тренер старается сделать каждую тренировку особенной.

Тренировочный процесс должен быть ярким, интересным и запоминающимся, но основное, к чему стремятся спортсмены вместе с Екатериной - это к победам, это основная цель, золотые медали.

“Наверное, больше эмоций я вижу как раз во время соревнований. Особенно когда они побеждают. Сегодня девочка заняла первое место, родители даже расплакались. Я видела их эмоции, эмоции ребенка тоже”, – говорит Екатерина, – “Разумеется маленькие дети мало что могут еще понимать, они выходят с большими глазами с ринга и не понимают, что вообще случилось. Но я вижу их отдачу и на тренировках тоже.Я стараюсь строить тренировочный процесс таким образом, чтобы у них тренировки были разнообразные, незаезженные, и я постоянно над этим работаю, чтобы они каждый день вдохновлялись. Это самое главное. Любить то, чем ты занимаешься. То есть я вкладываю в них конкретно любовь к этому виду спорта, потому что все должно происходить через любовь”.

Возраст занимающихся спортсменов довольно-таки разношерстный. Еще в начале своего тренерства Екатерина нашла подход к особенным детям, которые в свою очередь потянулись к своему тренеру.

Если у вас есть дети с особенностями, вы всегда можете прийти в адаптивную школу, она находится во дворце водных видов спорта. А также в спортивный клуб “Ануфриз”, который расположен по адресу Адоратского 12.