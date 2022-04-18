В Москве младенец попал в реанимацию после того, как его отец решил сделать сыну обрезание дома, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мальчик появился на свет 27 дней назад. Отец решил, что пришла пора сделать обрезание, но к специалистам обращаться не стал.

Во время процедуры у ребенка остановилось дыхание, он посинел. Мальчика в критическом состоянии доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

Отец мальчика заявил, что он является хирургом и может проводить подобные манипуляции.

По другим данным, ребенку делал операцию частный врач, которого наняли родители - выходцы из страны ближнего зарубежья.