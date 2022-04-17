В Кодекс об административных правонарушениях добавили статью с наказаниями за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Закон об этом подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, устанавливается ответственность в виде: административного штрафа для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц — от двух до четырех тысяч рублей; для юридических лиц — от десяти до 50 тысяч.

За повторное совершение правонарушения физические лица наказываются взысканием в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.