В Казани большие проблемы возникли у КПАП №7. Данное предприятие обслуживает городские маршруты № 28, 28А, 35А и 74. Два автобуса компании уже разобрали на запчасти.

Как сообщает "Бизнес Онлайн", перевозчик был вынужден сделать так: запчасти сильно подорожали, по некоторым позициям рост цен на них составил 200%. А потому детали от разобранных автобусов пошли на подлатывание тех, которые еще могут хоть как-то ездить.

В целом в Татарстане есть проблемы и у других перевозчиков. В Госсовете РТ отметили, что в Бугульме, Зеленодольске, Альметьевске уже начали сокращать внутригородские маршруты.