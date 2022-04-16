Накануне вечером в Казани на улице Спартаковская водитель автомобиля Toyota RAV4 на пешеходном переходе сбил 11-летнего ребенка. Водитель говорит, что мальчика не заметил, поскольку тот внезапно выбежал из-за припаркованной машины.

Как сообщает "Татарстан-24" , рядом с ребенком в момент ДТП никого из взрослых родственников или сопровождающих не было. Бабушка находилась в здании и выбежала к месту аварии к пострадавшему внуку только через несколько минут.

Ребенка доставили в больницу. Степень вины водителя в наезде на школьника установит суд.