В ГИБДД Татарстана уже заметили, что с наступлением тепла на дороги выехали байкеры, и скоро начнется мотосезон. На патрулирование автодорог вышли и мотобатальоны ГИБДД, таким образом, возможности уравняли: на каждого быстрого байкера найдется свой не менее быстрый "коп на байке".
По информации ГИБДД РТ, за 2021 год на территории Татарстана произошли 63 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклов, в которых 3 человека погибли и еще 63 человека получили травмы разной степени тяжести.
ГИБДД призвала байкеров и других участников движения строго соблюдать ПДД.
Ранее мы сообщали, что российских водителей даже берут под арест в рамках новой спецоперации ГИБДД на дорогах страны.