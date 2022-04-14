В ГИБДД Татарстана уже заметили, что с наступлением тепла на дороги выехали байкеры, и скоро начнется мотосезон. На патрулирование автодорог вышли и мотобатальоны ГИБДД, таким образом, возможности уравняли: на каждого быстрого байкера найдется свой не менее быстрый "коп на байке".

По информации ГИБДД РТ, за 2021 год на территории Татарстана произошли 63 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклов, в которых 3 человека погибли и еще 63 человека получили травмы разной степени тяжести.

ГИБДД призвала байкеров и других участников движения строго соблюдать ПДД.