Российских водителей предупредили о новых мероприятиях, которые проводят сотрудники ГИБДД с приходом теплого сезона. Инспекторы будут проверять автомобилистов на наличие нарушений, в некоторых случаях может дойти до такой меры, как арест водителя, сообщает издание PRIMPRESS.

В первую очередь, речь идет о тонировке. Такие рейды уже проводятся на российских дорогах.

Пропускная способность света на передних стеклах в машине должна быть не меньше 70%.

При этом многие водители знают о том, что глухая тонировка запрещена, но все равно ею пользуются, рассчитывая, что смогут избежать наказания. В то же время наказание суровое. За первое нарушение - штраф от 500 рублей, а если водитель не устранил нарушение в течение двух месяцев и снова попался, его могут арестовать на срок до 15 суток. И такая мера наказания уже начала применяться.