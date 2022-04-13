В Татарстане на стационарном посту ГИБДД в Набережных Челнах был для проверки документов остановлен водитель иномарки. За рулем сидел 22-летний петербуржец. На пассажирском сидении сидел его 21-летний приятель.

Полицейские могли бы просто проверить документы и пожелать парням счастливой дороги, но их внимание привлекло странное поведение молодых людей. Они переглядывались, нервничали. Решили провести досмотр и нашли в авто 40 свертков с веществом светлого цвета. 23 свертка были под ковриками, три - в заднем подлокотнике, 14 - в нише для запаски в багажнике.

Всего изъяли более 20 килограммов запрещенного вещества. Экспертиза установила, что это - мефедрон.

Молодые люди свою вину признали, пояснив, что приобрели запрещённые вещества в г. Брянске и направлялись в г. Новосибирск для их сбыта.

Фигуранты заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.