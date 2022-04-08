В Казани прошел митинг в поддержку российской армии и жителей Донбасса. Мероприятие состоялось в парке Победы. Приурочили общественную акцию к 8-летию образования Донецкой Народной республики.

Участники митинга высказали полную поддержку курсу российского президента в части военной спецоперации на Украине, российским военным, а также отметили, что готовы оказать любую помощь как беженцам из Донбасса, так и населению, которое там остается - гуманитарными грузами.

"Мы пришли сегодня сюда, чтобы показать, что нам небезразлично то, что сейчас происходит на Донбассе", - говорили казанцы.