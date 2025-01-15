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Над Альметьевском замечен БПЛА

В исполнительном комитете Альметьевского района...

Doodybutch/Википедия

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15 января в соцсетях начали появляться сообщения о беспилотниках, которые летают над Альметьевском.

В исполнительном комитете Альметьевского района сообщили, что эти полеты были согласованы с оперслужбами. Местным жителям специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и не паниковать.

Напомним, утром, 14 января дня беспилотные летательные аппараты были замечены в небе города. В мэрии подчеркнули, что в связи с обнаружением вражеских дронов были предприняты необходимые меры.

Есть версия, что ВСУ планировали атаковать местную нефтепрокачивающую станцию. Один из дронов был сбит при помощи стрелкового оружия, другой — системой противовоздушной обороны. После этого инцидента глава исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова отдала указания, направленные на улучшение уровня безопасности в регионе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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