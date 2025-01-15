Подписка СберПрайм – отличная экономия
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Хотите сделать вашу жизнь удобнее и начать экономить еще больше? Оформите подписку СберПрайм! Она откроет перед вами множество возможностей и позволит наслаждаться всеми преимуществами современных цифровых услуг. Давайте рассмотрим, какую пользу приносит эта подписка.
Арина Зинатуллина уже больше года использует подписку СберПрайм и делится своими впечатлениями:
«В прошлом году оформила подписку СберПрайм по рекомендации подруги. С тех пор я наслаждаюсь бесплатным просмотром фильмов на Okko, получаю увеличенные бонусы СберСпасибо, пополняю запасы в Самокате и устраиваю шопинг в Мегамаркете.
Первые 30 дней подписка СберПрайм стоит всего 1 рубль. Далее начинается стандартная оплата – 199 рублей в месяц. Эта сумма совсем невелика по сравнению с теми возможностями, которые открываются перед подписчиками. Также есть расширенный пакет – СберПрайм+, стоимостью 399 рублей в месяц. В него включены не только бесплатное банковское обслуживание, повышенные бонусы за покупки и увеличенные лимиты на переводы, но и улучшенные условия по вкладам и возврат части процентной ставки по кредитам в Сбербанке.
Мне удалось практически полностью компенсировать расходы на подписку. Для этого не потребовалось участие в каких-то сложных акциях или выполнение специфических условий – достаточно было настроить оплату подписки бонусами СберСпасибо прямо в личном кабинете.
Теперь ежемесячно с моего счета списывается всего 1 рубль за подписку. Остальная часть оплачивается накопленными бонусами, которые я зарабатываю, оплачивая покупки картой или используя сервисы внутри подписки.
Подписка помогает мне существенно сэкономить на повседневных расходах. Например, три-четыре раза в месяц я заказываю доставку продуктов через Самокат, обычно тратя около 1500 рублей за каждую доставку. С подпиской СберПрайм я получаю кэшбек в размере 9% в виде бонусов СберСпасибо. За год набегает порядка 6500 бонусов, которые я обмениваю на скидки в магазинах, аптеках и на автозаправочных станциях.
Благодаря СберПрайм, я не только коплю бонусы СберСпасибо, но и бесплатно пользуюсь услугами, включенными в подписку.
Кино – моя страсть, и я регулярно смотрю фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Okko. Без подписки СберПрайм мне пришлось бы тратить около 400 рублей в месяц на доступ к этому контенту. Теперь же я смотрю любимые фильмы в высоком качестве абсолютно бесплатно. Таким образом, за год я сэкономила почти 5000 рублей.
Есть и другие сервисы, которыми я пользуюсь со скидками или вовсе бесплатно благодаря подписке СберПрайм:
- Бесплатное прослушивание музыки и подкастов
- Страховании дома, здоровья и финансов со скидкой 10%
- Отправка посылок со скидкой 10%
- Консультации врачей со скидкой 25%
- Так что с подпиской СберПрайм я действительно экономлю!»
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