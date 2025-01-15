Что стало причиной «взрывов» в Казани 15 января

В региональной столице Татарстана снова люди оказались испуганы странными звуками, которые напоминают взрывы. Пресс-служба Кировского и Московского районов города прокомментировала происходящее.

Согласно информации от местной мэрии, плановые испытания на пороховом заводе проходят сегодня, 15 января до 17:00. В рамках этих испытаний будет осуществлено 63 выстрела, как сообщает Inkazan. Не так давно количество выстрелов обычно составляло около 50, однако причины увеличения данной цифры неизвестны.

В преддверии этих испытаний казанский пороховой завод временно ограничил проведение массовых мероприятий, чтобы не тревожить жителей в свете сообщений о возможных атаках беспилотников.

Ранее мы писали о том, что проект создания в Казани производства БПЛА прошел экспертизу.