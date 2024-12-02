лучшие магазины одежды, стилисты
и советы для тех,
кто хочет выглядеть безупречно
Казань — город, где стиль и мода всегда идут рука об руку. Чтобы выглядеть эффектно и уверенно, важно не только выбирать одежду, но и правильно подбирать образы. В нашем «Гиде по стилю» вы найдёте все, что нужно для создания уникального стиля: от модных бутиков и профессиональных стилистов до мест, где помогут найти аксессуары мечты.
Пора создавать свой идеальный гардероб! Вдохновляйтесь, экспериментируйте и открывайте для себя новые возможности модного шопинга в Казани.
места, где можно найти уникальную одежду и аксессуары, которых нет в массовом производстве. Здесь вас ждет индивидуальный подход, стильные решения и возможность создать образ, отражающий вашу индивидуальность.
*
Магазин предлагает стильную и комфортную одежду для мужчин и женщин. В ассортименте вы найдете модные коллекции на каждый день, а также элегантные наряды для особых случаев. Забота о качестве тканей, которые идеально сочетают актуальные тенденции с удобством. В Force вы сможете обновить гардероб, не выходя за рамки своего стиля и бюджета.

«Мы предлагаем не только стильную и качественную одежду, но и индивидуальный подход к каждому клиенту. У нас всегда актуальные тренды и широкий размерный ряд. Мы заботимся о том, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно, а наши цены делают стиль доступным. В нашем магазине вы найдете именно то, что подчеркнёт вашу индивидуальность»

Программа лояльности — электронная клубная карта, регистрация по ссылке

  1. моментально после добавления карты вам начислится 200 рублей, которые вы можете использовать при первой покупке.
  2. с каждой покупки вы получаете 5% скидку и 5% кэшбэк рублями на вашу клубную карту.
  3. каждому резиденту мы дарим 500 рублей ко дню рождения!
широкий ассортимент мужских костюмов, повседневной одежды, обуви и аксессуаров, которые подчеркивают индивидуальность и создают образ уверенного мужчины. Каждая вещь в шоуруме — это сочетание качества, безупречного кроя и актуальных тенденций.
*
Leone — Магазин мужской одежды с характером

С 2015 года Leone помогает мужчинам находить свой стиль и выглядеть безупречно. Наша миссия — развивать культуру мужской моды, делая стиль доступным для каждого.

Что вы найдете у нас:
  • Одежду из натуральных тканей, обеспечивающую комфорт и долговечность.
  • Качественный крой, подчеркивающий вашу индивидуальность.
  • Российские и зарубежные бренды с проверенной репутацией.

Создайте свой уникальный образ вместе с Leone — мы всегда рады видеть вас!
Шоурумы собирают лучшие коллекции, которые подчеркивают женственность, элегантность и индивидуальность. От легких платьев и стильных блуз до трендовых костюмов и аксессуаров — здесь найдется все, чтобы создать идеальный образ.
Вдохновляйтесь модными новинками и универсальными вещами, которые легко адаптируются под ваш ритм жизни.
*
Золотой песок — одежда, которая объединяет стиль и доступность

Бренд Золотой песок — это российское производство с более чем 10-летней историей, где качество и стиль идут рука об руку. Мы предлагаем широкий ассортимент: от повседневной и офисной одежды до элегантных вечерних нарядов.

Почему выбирают нас?
  • Доступные цены без компромиссов в качестве.
  • Огромный выбор на любой случай жизни.
  • Приятная атмосфера для комфортного шопинга.
  • Выгодная система лояльности для наших покупателей.

Уже в 20 городах России наши магазины стали любимым местом для тех, кто ценит стиль и комфорт. Найдите свой идеальный образ вместе с Золотым песком!

АКЦИЯ: скидка 10% на первую покупку по промокоду «ProKazan»
Магазин сумок — это место, где каждая модель рассказывает свою историю. Стильные аксессуары для любого случая: изящные клатчи для особых мероприятий, удобные шопперы для повседневной жизни, классические модели для делового образа и трендовые сумки для модных экспериментов.
*
Mergen — сеть магазинов сумок и аксессуаров с историей

Почти 30 лет назад в Казани открылся первый магазин mergen, и за это время нас выбрали более 40 000 постоянных клиентов. Бренд успел завоевать любовь и доверие нескольких поколений жителей нашего города и Республики.

Почему выбирают Mergen?
  • Ассортимент: 3500 товаров, включая женские и мужские сумки, кошельки, ремни, зонты, перчатки и чемоданы.
  • Проверенные бренды: AFINA, Fabretti, Esse, Fiato, Bugatti, Eberhart и другие.
  • Сервис: гарантийное и постгарантийное обслуживание на весь ассортимент.
  • Обслуживание клиентов: консультации по выбору товара с учетом индивидуальных потребностей.

Mergen — магазин, где качество проверено временем. Выбирайте практичные и стильные решения, доступные в любом из наших магазинов!

АКЦИИ:
  • «Прогрессивная скидка» — при покупке 1 товара скидка 10%, 2 — 15%, 3 и более — 20%.
  • «Сертификат в подарок» — при покупке от 3000₽ получите сертификат на 500₽.
  • «Распродажа прошлой коллекции» — сумки из прошлых коллекций со скидками до 60%.
он поможет подобрать гардероб, который подчеркнет достоинства, отразит ваш характер и сделает каждый образ безупречным. Экономьте время и избегайте ошибок с помощью профессионалов, которые знают, как создать стиль, подходящий именно вам!
*
Ищете профессионала, который подчеркнет вашу индивидуальность или поможет создать стильный визуальный контент?

Опытный стилист и продюсер Анжелина Гильманова знает, как воплотить вашу идею в жизнь. От подбора гардероба до создания креативных съемок — доверяйте профессионалам, которые знают секреты современного стиля и трендов!

Творческий подход: Каждый проект — это уникальная история. Анжелина мастерски подбирает стиль, подчеркивающий индивидуальность клиента и соответствующий задаче съемки.

Работа с деталями: От гардероба до аксессуаров — все элементы вашего образа будут идеально сочетаться.

Универсальность: Работает как с профессиональными съемками (рекламные кампании, клипы, фотосессии), так и с индивидуальными клиентами, помогая раскрыть их стиль.