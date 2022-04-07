Лапша быстрого приготовления, если заваривать ее прямо в упаковке, может стать причиной онкологического недуга, сообщала врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева.

"Лапшу многие заваривают в ее же упаковке, состоящей из полимерного материала. Нагревание этой упаковки может провоцировать выделение токсических веществ, которые вызывают злокачественные образования», — рассказала доктор изданию "Газета.Ru".

Но любителям лапши быстрого приготовления не стоит грустить. Достаточно взять за привычку заваривать ее в стеклянной или керамической посуде.