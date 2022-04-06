Управление Следкома по Республике Татарстан раскрыло уголовное дело об убийстве, которое случилось в Казани 24 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

В декабре 1998 года у жилого дома на улице Декабристов в столице Татарстана мужчина выстрелил в 33-летнего казанца из пистолета. Всего было произведено не менее шести выстрелов. Жертва скончалась на месте.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, и вот сейчас удалось установить личность обвиняемого. Правда, выяснилось, что в 2022 году он скончался. Несмотря на его смерть, дело передали в суд для рассмотрения по существу.