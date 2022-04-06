Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Сообщение появилось в телеграм-канале Володина:
"После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский.
Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел.
Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий.
Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.
Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей.
Для нас всех — это невосполнимая потеря.
Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах".