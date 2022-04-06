Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков предложил увеличить продолжительность майских праздников до 10 дней, чтобы люди могли спокойно заняться своими дачами и огородами, посадить овощи.

10-дневные праздничные выходные в этом году в период с 1 по 10 мая помогут людям наладить решить продовольственные трудности.

Длительные выходные - опыт, который в России отлично отработан во время пандемии, считает Даванков, а потому проблем с организацией инициативы возникнуть не должно.

Согласно производственному календарю на 2022 год, выходными днями пока значатся 30 апреля – 1 мая и 7−10 мая. Дни с 4 по 6 мая включительно отмечены как рабочие.