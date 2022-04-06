Суд в Татарстане осудил на 8 лет пожилого жителя Алексеевского района республики, который забрался в дом бывшей супруги в Тиган-Буляк и попытался убить ее на почве ревности. 50-летний мужчина избил бывшую, угрожал ей ножом и грозил, что порежет ее на куски.

Жена не испугалась, выхватила у бывшего благоверного нож и оказала активное сопротивление. Преступника быстро задержали и возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение неприкосновенности жилища" и "Покушение на убийство".

Вину свою мужчина признал только частично. Отбывать 8-летний срок он будет в колонии строгого режима.