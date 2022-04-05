В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Заинска. Мужчина подозревается в склонении к употреблению наркотиков подростка, сообщили в республиканском Следкоме.

Мужчина в период с января по март этого года приглашал к себе на работу в один из тату-салонов свою несовершеннолетнюю знакомую (девочке 17 лет). Там он систематически склонял ее к употреблению наркотических средств.

Об этом узнали учителя девушки, они и обратились в полицию. В салоне у подозреваемого нашли 16,4 грамма наркотика.

Мужчина вину признает только частично. Его заключили под стражу.