Соскучились по коронавирусу?: Эксперты предрекают новую волну COVID-19

С конца февраля заболеваемость ковидом в России начала снижаться. Многие казанцы уже расслабились и перестали носить маски. А кто-то и вовсе уже говорит о коронавирусе как о том, что осталось в прошлом. Между тем, эксперты прогнозируют, что в связи с распространением еще более заразной подразновидности штамма “омикрон” “стелс-омикрон” в мае произойдет новый подъем заболеваемости COVID-19.

В Европе и в юго-восточной Азии отмечается стремительный прирост новых случаев ковида. А во многих европейских странах, как известно, теперь доминирует "стелс-омикрон". Эксперты не исключают, что новая волна COVID-19 ждет и Россию.

Уже сейчас на "стелс-омикрон" приходится около 20% из подтвержденных случаев ковида. Больше всего зараженных выявлено в Москве, Марий Эл, Ростовской области и Башкортостане. Так что нас ждет - окончание пандемии или ее новая волна? И какова ситуация по коронавирусу в Татарстане? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с главным инфекционистом Минздрава Татарстана, доктором наук Халитом Хаертыновым.

КОНЕЦ ПАНДЕМИИ ИЛИ НОВАЯ ВОЛНА?

В Татарстане медики отмечают заметное улучшение эпидемиологической обстановки.

“В республике снизилось количество пациентов, нуждающихся в госпитализации”, - рассказал Хаертынов. - “Поэтому в Казани закрылись большинство временных инфекционных госпиталей. На сегодня в нашем городе осталось только два стационара, в которых оказывают помощь пациентам с ковидом, - это Республиканская клиническая инфекционная больница и 7 городская больница. О чем это говорит? Резко упало количество пациентов с ковидом, нуждающихся в медицинских помощи в условиях стационара. В то же время это объясняется еще и общим снижением количества заболевших”.

На фото: Халит Хаертынов. Фото: m.business-gazeta.ru

Вместе с тем, подъем заболеваемости COVID-19 в странах Европы и юго-восточной Азии, вызванный "стелс-омикроном", ставит под сомнение появившиеся недавно надежды на близкое окончание пандемии. Новая волна ковида рано или поздно докатится и до России, отмечает инфекционист. До последних политических событий - когда у нас было больше контактов с Европой - она могла начаться быстрее. Но поскольку у России все равно сохраняются связи и с юго-восточной Азией и с Европой, распространение новой подразновидности "омикрона" остается вполне вероятной перспективой, и это только вопрос времени.

“Новый подъем заболеваемости может произойти через несколько недель, может, еще раньше. На этот вопрос пока трудно точно ответить”, - говорит Хаертынов.

По его словам, перед "стелс-омикроном" будут наиболее уязвимы невакцинированные

“Предварительные данные ученых и врачей из Дании и Великобритании в основном указывают на то, что непривитые более подвержены риску заражения "стелс-омикроном" и более заразны для окружающих.

"СТЕЛС-ОМИКРОН"

"Стелс-омикрон" - это вторая подразновидность омикрона. Он считается более заразным. Впрочем, пока он так же, как и его предшественник, чаще вызывает легкие формы заболевания.

“С точки зрения клинической картины, "стелс-омикрон" не отличается от обычного "омикрона". Так, в частности, в Великобритании, где он доминируют, преобладают все-таки легкие формы заболевания. Хотя это не исключает развития тяжелых форм. Но они не доминируют. Чаще встречаются легкие формы”, - говорит Хаертынов.

НОВЫЕ ШТАММЫ КОРОНАВИРУСА

На сегодня "стелс-омикрон" - уже не последняя мутация ковида. Недавно, 28 марта, в городе Сучжоу в восточной китайской провинции Цзянсу нашли новый подвариант штамма омикрон BA.1.1. А британские медики сообщили о выявлении новой мутации омикрон-штамма, которой присвоили название XE.

Фото: РБК

Пока об этих 2 новых штаммах мало информации. Впрочем, по мнению Хаертынова, пока они не представляют собой повод для беспокойства.

“Я не думаю, что эти штаммы как-то принципиально отличаются от "омикрона"”, - говорит врач. - “Так, между "омикроном" и "стелс-омикроном" нет существенной разницы в плане клинических проявлений. Только "стелс-омикрон" более заразный. Речь ведь не о возникновении какого-то нового штамма, а об изменениях (мутациях) внутри одного варианта. Кроме того, появление мутаций вируса не всегда влияет на клинику и эпидемиологию”.

НАЗАЛЬНАЯ ВАКЦИНА

Еще одна новость, связанная с коронавирусом, - это то, что на днях в России зарегистрировали назальную вакцину от него.

По словам Хаертынова, в нашей стране уже был опыт применения таких препаратов, хотя они уже давно не использовались.

“В одно время в советский период применялись назальные вакцины против гриппа. Но сейчас такой способ его профилактики не используется”, - сказал инфекционист.

Впрочем, по словам Хаертынова, не все вакцины вводятся внутримышечно. Есть и такие, которые применяются перорально, - то есть закапываются в рот в виде капель. Такой вид вакцинации, например, предполагает одна из прививок против полиомиелита.