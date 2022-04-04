На одну из воинских частей в Улан-Удэ совершено дерзкое нападение. По данным ГТРК "Бурятия", на часть напали трое мужчин. Они попытались пробраться на закрытую территорию, завладели автоматами и скрылись на автомобиле.

Сейчас все трое задержаны, полиция проводит проверку. Сообщается, что нападавшие были сильно пьяны. Среди них - бывший контрактник, который ранее служит в указанной части. Мужчина был уволен со службы за нарушение условий контракта. Он имел личную обиду на командиров, которые не согласились брать его обратно.