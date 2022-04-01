Пугали клоунами и отправляли на женскую борьбу в желе: Как и кого казанцы разыгрывали 1 апреля

Второй месяц весны начинается со Дня Дурака, который, как вы уже поняли, празднуется 1 апреля. Каждый из нас в школе и университетские годы особенно любили разыгрывать не только сверстников, но и преподавателей. Но есть и заядлые комедианты, которые и по сей день подшучивают над коллегами, семьями и друзьями. В этот день принято дурачиться, шутить и смеяться, смеяться и еще раз смеяться. Редакция Prokazan.ru задалась вопросом откуда вообще произошел этот праздник смеха, и как казанцы отмечают этот день, и разыгрывают ли вообще ?

Откуда "растут ноги" праздника День Смеха?

Как именно появился праздник День Смеха точно никто не знает, ведь версий на самом деле много и не одна не является достоверной. Но точно известно, что праздновать этот день стали во всем мире в XVIII веке.

По одной из версий, традиция шутить 1 апреля связана с переносом нового года. Тогда в середине XVI века король Франции Карл IX перенес начало нового года с 1 апреля на 1 января, но многие продолжали праздновать его по старому, дарили подарки и встречали начало года, таких людей называли "апрельскими дураками".

В России, по некоторым данным, День Дурака начали отмечать во времена Петра I. По известной версии массовая первоапрельская шутка, положившая начало этому празднику на Руси, состоялась в 1703 году. В конце марта в Петербург приехавшая трупа артистов ходила по улицам и зазывала на невероятное представление жителей города. Для достоверности даже продавали настоящие билеты. Именно 1 апреля в театре был аншлаг, на постановку пришел даже сам император Петр I. Однако, когда в назначенный час распахнулся занавес, зрители увидели лишь надпись «1 апрель — никому не верь!». На сцене никого из артистов не было, и лишь изумленные лица посетителей взирали свои взоры на царя, который просто сказал: «Вольность комедиантов». Именно тогда и узнали, что это за праздник такой.

Этот день празднуется во всех странах в один день, но традиции и шутки везде разные. Во Франции, например, этот день даже называется по-другому, а именно poisson d’avril (апрельская рыба). Спросите почему так? Дело в том, что в день шуток принято клеить бумажных рыбок на спины своих друзей. Когда объект насмешки обнаруживает шутку, шутник кричит: Poisson d’avril!

Фото: Christelle BESSEYRE/ lepopulaire.fr

В Англии чаще всего зашивают рукава свитера, связывают все шнурки на обуви и присылают подарки приколы. Американцы, например, любят бросить привязанные бумажник или деньги на дорогу, и тянуть, когда кто-то захочет поднять. Или цеплять на спину стикер с надписью "Дай мне пинка!".

Казанцы о шутках на 1 апреля

В России любимым розыгрышем школьников, который ассоциируется с этим днем, это конечно же надпись на спине, или же обман об испачканной одежде. Взрослые прикалываются иначе, но тоже безобидно, например, соль меняют местами с сахаром. А некоторые и вовсе к этому дню готовятся за долго до наступления. Казанцы в этом плане тоже не отстают.

По словам Марии Щербаковой, один раз над ней не просто подшутили друзья, а просто напугали 1 апреля.

"В детстве меня как-то напугал клоун. Я их с тех пор не переношу, боюсь. Так один раз мы с друзьями, как раз 1 апреля, решили собраться дома. Пришли с подругой первыми, а друзья сказали подъедут чуть позже. В один момент вырубился свет, я пошла к рубильнику, чтобы его включить. И тут из всех комнат стали выпрыгивать друзья все переодетые в клоунов. Шутку я не оценила (смеется). Сама же я в детстве в школе разыгрывала тоже. Убирала сердцевину у печенья орео, а вместо него клала зубную пасту мятную. И предлагала всем угоститься, а в другой раз папе приготовила макароны, только вместо кетчупа был джем", - поделилась с нами она.

Фото: Руслан Шамуков /ИТАР-ТАСС

Многим взрослым в День Дурака достается на работе. Коллеги в этом плане веселятся, как могут. Болтики в кресле выкрутят, на рабочем столе что-нибудь поменяют. А вот редактор Prokazan.ru в начале своей карьеры и вовсе издевался над операторами.

"Начинал я еще давно, на региональном ТВ. У нас всегда висела тетрадь, в которой был график съемок. Там записывали день и время выезда, что за съемка, какой оператор едет и корреспондент. Так вот я туда написал, что вечером будет съемка женской борьбы в желе, так целый день операторы то и дело вычеркивали друг друга и вписывали себя на эту съемку. И вот настал конец рабочего дня, все ушли домой, а трое из них не сдавались, все сидели и ждали выезда. Я сказал: "Ребят, хорошего вечера, всем пока. И кстати с праздником вас, на день в календаре посмотрите". С тех пор по редакции ходили мемы про меня за мои прекрасные шуточки", - рассказал он.

Фото: Предоставлено редактором Prokazan.ru / личный архив

Но бывает, что некоторые шутки в этот день оказываются вовсе не розыгрышем. Жительница Казани рассказала, что 1 апреля так лишилась работы.

"Начальник вызвал к себе и сказал, что увольняет. Я подумала это прикол, так как все в этот день шутили. Пришла на следующий день на работу, а оказалось, что это вообще не было шуткой", - рассказала она.

В большинстве случаев казанцы вспоминали только шутки о грязе на лице или испачканной кофте. Но с каждым годом люди все чаще стали воспринимать этот день, как обычный. Возможно это связано с взрослением, ведь чем старше мы становимся, тем меньше в нас остается детского озорства и безмятежности. А ведь в этом и заключается молодость. Ведь, как говорится, мы перестоем играть не потому что взрослеем, мы взрослеем, потому что перестаем играть. Не спешите, идите и подшутите над коллегой или родным человек, посмейтесь, тем более такой повод.