Появились новые подробности по нашумевшему делу о групповом изнасиловании 15-летней ученицы коррекционной школы в Екатеринбурге. По подозрению в изнасиловании девочки задержаны 54-летний генерал майор ВС РФ в отставке Рамиль Гилязов и его друг - 40-летний заведующий отделением областного онкодиспансера Иван Собачев.

На первой очной ставке девочка опровергла факт насилия над ней подозреваемых. Она заявила, что все было по обоюдному согласию. Она сказала, что и ранее бывала у мужчин, приезжала к ним с определенной целью, познакомились взрослые с ребенком в специальной группе в Telegram.

Также стало известно, что у подозреваемых в изнасиловании вымогали деньги друзья школьницы. После свидания с ней они получили звонок от неизвестных, которые потребовали денег, чтобы "замять историю". Следствие проверяет эту версию.

Гилязов является ветераном боевых действий в Афганистане и обеих чеченских кампаний, также был в Сирии и Карабахе. Неоднократно был тяжело ранен в боевых точках. Награжден орденом Мужества. Генерал демобилизовался в прошлом году по состоянию здоровья в статусе бывшего начальника управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования ЮВО.