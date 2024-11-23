Минниханов призвал татарстанцев поблагодарить мам и уделить им время

В День матери 24 ноября нужно будет поблагодарить своих матерей и навестить их. ОБ этом рассказал Раис РТ Рустам Минниханов. Кроме того, глава региона призвал уделить время матерям участников спецоперации, многодетным семьям и детям, которые остались без попечения родных.

Минниханов сообщил, что наши мамы - хранительницы домашнего очага. Сейчас, по мнению раиса, люди не так много времени проводят со своими мамами.

Глава республики также заявил, что 29 ноября будет День флага.

Ранее мы писали о том, что Завершились работы по капремонту территории трассы «Актаныш – Поисево» – Старое Тлякеево». Об этом рассказали в Министерстве транспорта России по Республике Татарстан.

Длина отремонтированного участка — 1,53 км. В ходе ремонтных работ специалисты провели фрезерование устарелых слоев покрытия. Фото.