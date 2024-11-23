Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Минниханов призвал татарстанцев поблагодарить мам и уделить им время

Глава республики также заявил, что 29 ноября бу...

pixabay

Подписаться в Telegram

В День матери 24 ноября нужно будет поблагодарить своих матерей и навестить их. ОБ этом рассказал Раис РТ Рустам Минниханов. Кроме того, глава региона призвал уделить время матерям участников спецоперации, многодетным семьям и детям, которые остались без попечения родных.

Минниханов сообщил, что наши мамы - хранительницы домашнего очага. Сейчас, по мнению раиса, люди не так много времени проводят со своими мамами.

Глава республики также заявил, что 29 ноября будет День флага.

Ранее мы писали о том, что Завершились работы по капремонту территории трассы «Актаныш – Поисево» – Старое Тлякеево». Об этом рассказали в Министерстве транспорта России по Республике Татарстан.

Длина отремонтированного участка — 1,53 км. В ходе ремонтных работ специалисты провели фрезерование устарелых слоев покрытия. Фото.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Члены жюри были в восторге: китаист из Казани рассказал о победе в конкурсе переводчиков

Гид по скидкам Казани

день назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

ядовитый сорняк борщевик

Новости Казани

день назад

В Казани массовая драка иностранцев началась после возмущения иранца

Новости России

2 дня назад

ВТБ: в 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырастет всего на 16%

ремонт квартир эконом класса цены в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Менделеевске глава УК «Нептун+» попал под суд за 309 пропущенных звонков

Новости Казани

день назад

В Казани полиция и скорая съехались к дому на Гвардейской

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 26 ноября ударят морозы

Новости Казани

23 часа назад

Враги были внутри государства — Ильсур Метшин о нехватке людей в Казани

Новости Казани

22 часа назад

В Казани появится 37-этажное здание
Лонгриды
3 дня назад

Путешествие по Закамью: редакция ProKazan оценила технологичность крупных городов

Татарстан в очередной раз попал в тройку лидеро...

Новости Татарстана

11 минут назад

В Татарстане 24 ноября потеплеет до +6 градусов

Новости России

день назад

Клиенты Т2 могут купить SIM-карту с саморегистрацией по выгодной цене в «Чижике»

Новости Казани

21 минуту назад

В Казани на Роторной, 7 на пожаре погиб 67-летний мужчина

Новости Татарстана

51 минуту назад

В Алексеевском районе 21-летний водитель Audi погиб после съезда в кювет
В Казани с 25 по 30 ноября перекроют движение п...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани с 25 по 30 ноября перекроют движение по Садовой

Новости Татарстана

час назад

Минниханов призвал татарстанцев поблагодарить мам и уделить им время

Новости Казани

2 часа назад

Появились подробности смертельного ДТП в Казани, где раздавили лежащего человека

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 24 ноября пройдет акция по сбору вторсырья
Идея подарка на День Матери: рассказываем, где ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Идея подарка на День Матери: рассказываем, где в Казани стоит провести праздничный ужин