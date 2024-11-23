В Казани с 25 по 30 ноября перекроют движение по Садовой

В региональной столице Республики Татарстан на ул. Садовой специалисты частично перекроют движение любого транспорта на 5 суток. Причина ограничений - проведение работ по ответвлению газового провода.

Так, в период с 25 по 30 ноября 2024 года, проезжую часть закроют для проезда около домов №14 и 15. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства города.

Ранее мы писали о том, что завершились работы по капремонту территории трассы «Актаныш – Поисево» – Старое Тлякеево». Об этом рассказали в Министерстве транспорта России по Республике Татарстан.

Длина отремонтированного участка — 1,53 км. Известно, что ремонт был проведен при помощи денег, которые предусмотрены по программе дорожных работ на текущий год. Проектировщик - компания «Институт АгроТрансПроект». Фотография территории.