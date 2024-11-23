Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани с 25 по 30 ноября перекроют движение по Садовой

Причина ограничений - проведение работ по ответ...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В региональной столице Республики Татарстан на ул. Садовой специалисты частично перекроют движение любого транспорта на 5 суток. Причина ограничений - проведение работ по ответвлению газового провода.

Так, в период с 25 по 30 ноября 2024 года, проезжую часть закроют для проезда около домов №14 и 15. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства города.

Ранее мы писали о том, что завершились работы по капремонту территории трассы «Актаныш – Поисево» – Старое Тлякеево». Об этом рассказали в Министерстве транспорта России по Республике Татарстан.

Длина отремонтированного участка — 1,53 км. Известно, что ремонт был проведен при помощи денег, которые предусмотрены по программе дорожных работ на текущий год. Проектировщик - компания «Институт АгроТрансПроект». Фотография территории.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Члены жюри были в восторге: китаист из Казани рассказал о победе в конкурсе переводчиков

Гид по скидкам Казани

день назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

как крепить москитную сетку на вентиляцию

Новости Казани

22 часа назад

В Казани массовая драка иностранцев началась после возмущения иранца

Лонгриды

3 дня назад

Путешествие по Закамью: редакция ProKazan оценила технологичность крупных городов

демонтаж перегородки из пеноблока цена в Москве

Новости Татарстана

22 часа назад

В Менделеевске глава УК «Нептун+» попал под суд за 309 пропущенных звонков

Новости Казани

23 часа назад

В Казани полиция и скорая съехались к дому на Гвардейской

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 26 ноября ударят морозы

Новости Казани

20 часов назад

Враги были внутри государства — Ильсур Метшин о нехватке людей в Казани

Новости Казани

день назад

На Вишневского 21 ноября собралась пробка из-за ДТП с перевертышем
Новости Татарстана
22 часа назад

В Менделеевске глава УК «Нептун+» попал под суд за 309 пропущенных звонков

Мужчина обратился в прокуратуру

Новости Казани

28 минут назад

В Казани 24 ноября пройдет акция по сбору вторсырья

Гид по скидкам Казани

день назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

Новости Татарстана

час назад

Специалисты завершили ремонт участка трассы Актаныш – Поисево – Старое Тлякеево

Новости Казани

2 часа назад

В Казани изменятся 7 автобусных маршрутов
В Казани с 25 по 30 ноября перекроют движение п...
Новости Казани
48 минут назад

В Казани с 25 по 30 ноября перекроют движение по Садовой

Новости Казани

3 часа назад

Министр труда и соцзащиты назвала самые востребованные профессии в Казани

Новости Казани

19 часов назад

В Казани появится 37-этажное здание

Новости Казани

20 часов назад

5-й Международный фестиваль медиаискусства НУР пройдет с 22 мая 2025 года
билайн бизнес представил решения для улучшения ...
Новости России
4 дня назад

билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите