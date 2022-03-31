Жители Татарстана встревожились, увидев, что на дорожках в парках лежат бесчувственные свиристели. В социальных сетях предположили, что дело в плохой экологии, в выбросах и радиации.

Как пояснил руководитель детского эколого-биологического центра №4 Владимир Товма, птицы не умерли. Они просто ... мертвецки пьяны. Свиристели наелись забродивших ягод.

Зимой ягоды мерзлые, но как только начинает теплеть, солнце греет, и ягоды начинают "бродить".