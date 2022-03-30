Перелетные птицы после зимовки вернулись в Татарстан, но ведут себя весьма необычно. Чайки прилетели вместе с грачами, хотя по всем меркам им прилетать еще рано. Также все прилетевшие не готовят гнезда, словно чего-то ждут. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Казанского отделения Союза охраны птиц РФ, профессор Ильгизар Рахимов.

Он отметил, что сильно сократилась численность скворцов, и пока их в республике нет вовсе. В Казани скворцов уменьшилось по причине вырубки старых деревьев и отсутствия новых скворечников.

Вернувшиеся птицы вопреки традиции не готовят гнезда. Профессор считает, что грачи и галки ищут корм, чтобы переждать некий период, вероятно, связанный с грядущими перепадами температур.