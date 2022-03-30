В Хабаровске депутаты местной гордумы устроили драку во время заседание, в итоге заседание было сорвано.

Драка завершилась плачевно: одного из народных избранников на скорой увезли в травмами в больницу на обследование.

Известно, что первыми затеяли конфликт депутат от ЛДПР Владимир Матвеев и "единоросс" Рамиз Гогуев. Они эмоционально обсуждали отчет Счетной палаты. Матвеев начал умышленно затягивать обсуждение, и парламентарии сделали ему замечание.

"Его начали все подгонять, ведь впереди было ещё около 30 тем. В итоге у него с Рамизом Гогуевым произошёл спор, в процессе которого Владимир Матвеев оскорбил коллегу и два раза ткнул его ручкой. Тот, отмахиваясь от неё, задел рукой экс-председателя по уху. Затем они подскочили, но Рамиз обездвижил оппонента, схватив его за руки", – рассказал депутат Олег Ланков.

Матвеев ушел из зала, за ним следом встала и вышла вся фракция ЛДПР. Приехала скорая, полиция, Матвеева задержали. Заседание было сорвано.