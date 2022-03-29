В Татарстане за месяц обрушился уровень средней заработной платы. Как отмечают в Татарстанстате, средний заработок в регионе в январе составил 46 324 рубля. А в декабре прошлого года размер средней зарплаты составил 61 858 рублей. Таким образом, падение уровня оплаты составило более 15 тысяч рублей.

По итогам начала 2022 года, в республике Татарстан больше других зарабатывают те, кто занимается добычей полезных ископаемых - средний размер оплаты у них равен 72 770 рублям. Далее идут работники сферы информации и связи с оплатой в 67 346 рублей. Третье место по уровню заработков занимают работники финансового и страхового сектора - 60 914 рублей.

Меньше всего в Татарстане в январе заработали те, кто промышляет операциями на рынке недвижимости - 23 585 рублей.