В Татарстане возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть двух и более лиц, а также по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Расследование продолжается. Авария случилась вчера в Чистопольском районе на 134-м километре дороги Казань-Оренбург. Водитель "Лада Ларгус" превысил скорость, не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где врезался в грузовик. Машины загорелись. Погибли шесть человек, включая ребенка.

Легковушка в 2017 году была официально переоборудована под газовое топливо. Во время столкновения автомобиль взорвался и начался пожар. Водитель и его коллега из грузовика "Почта России" сумели спастись и даже вытащили из горящей машины пассажира, которым оказался 21-летний молодой человек. Он с ожогами 70% площади тела госпитализирован при помощи вертолета санавиации.

Водитель легковушки родом из Лениногорска. Трудился водителем и оказывал в частном порядке - набирал своих пассажиров через сервис "Бла-бла-кар".

В день трагедии с ним отправились пассажиры с шестилетним ребенком, они погибли в этой машине.