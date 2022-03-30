На их улице будет праздник: Глоба назвал три знака Зодиака, для которых апрель станет счастливым

Советский и российский астролог, публицист Павел Глоба считает, что апрель 2022 года не будет простым. Многие испытают на себе финансовые и рабочие трудности, сложности и конфликты с близкими и дорогими людьми. Но есть три знака Зодиака, для которых апрель подготовил только хорошие события, на их улице, как в старой поговорке, обязательно будет праздник, несмотря ни на что.

Рак

Раки - главные фавориты апреля. Звезды им благоволят, и что бы Раки ни начали делать во второй месяц весны, во всем их ожидает удача и везение. Ну чем не повод для праздника?

Глоба советует устраивать праздники себе и близким почаще, это поднимет настроение, поможет поделиться радостью с другими.

Скорпион

Скорпионам апрель принесет благоприятные события, связанные с работой, карьерой, деньгами. Важно лишь, чтобы представитель знака не транжирил деньги, умел экономить.

Чтобы не спугнуть удачу, Глоба советует Скорпионам быть мягче к окружающим людям.

Рыбы

Рыб ждут весенние волшебные приключения. Пока мир поглощает хаос,экономические и политические потрясения, Рыбы словно живут в собственном мире, выстроенном по их личным предпочтениям. Там нет ничего похожего на неприятную реальность.

Чтобы удача была с Рыбами весь апрель, Глоба советует им чаще выходить в люди, больше общаться, заводить новые знакомства.