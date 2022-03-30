На территории России нашли новый подвид коронавируса, которые менее всего изучен и признан более заразным, чем остальные.

Как сообщает "Дельта-Целина", в России зарегистрированы первые случаи заражения новым штаммом вируса COVID-19 – "стелс-омикроном". По этой причине многие регионы не спешат полностью отменять ограничительные мероприятия.

Вирусологи предполагают, что "невидимка" более заразен и более опасен, чем обычный "омикрон", он мало изучен. Сейчас выявлено уже более 45 подтвержденных случаев такой болезни: в Москве, Марий Эл, Башкирии, Ростовской области, на Алтае.

Первые признаки заболевания, вызванные в результате инфицирования "стелс-омикроном", схожи с кишечным отравлением, так как новый штамм COVID-19 размножается в желудке.