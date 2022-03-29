Психиатрическая экспертиза признала психически больной мать, которая бросила 3-летнюю дочь в вольер к медведю в зоопарке Ташкента.

Сам инцидент случился в конце января. Работники зоопарка сообщили, что медведь ребенка не тронул, но девочка пострадала от падения с высоты пяти метров.

Против матери было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, ей грозило до 15 лет колонии.

Установлено, что мать находилась в сильной депрессии, ее муж уехал на заработки в Россию. Женщина также состояла на учете в психоневрологическом диспансере.