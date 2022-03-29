Военная полиция в России во время досмотров транспортных средств беженцев из Украины на блокпостах в Черниговской области часто находит оружие, гранаты и патроны, которые беженцы пытаются провезти с собой в специально оборудованных в машинах тайниках. Об этом изданию "Известия" сегодня, 29 марта, сообщил источник в военной полиции Минобороны РФ.

Оружие, которое полицейские изымают, принадлежит ВСУ, нацбатальонам и диверсантам, многие стволы поставлены западными странами в рамках военной помощи Украине.

"Самое необычное место было, это под запасным колесом был сделан искусственный фальшпол, который был замаскирован под естественную обивку автомобиля", — отметил один их военных.