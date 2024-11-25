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АО «Транснефть – Прикамье» определило победителей научно-технической конференции молодежи

В АО «Транснефть – Прикамье» завершился первый ...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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В АО «Транснефть – Прикамье» завершился первый тур международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО «Транснефть». В мероприятии приняли участие 83 сотрудника районных нефтепроводных управлений (РНУ) компании. В ходе конкурсной программы было озвучено 89 докладов, прошедших отборочный тур в пяти филиалах предприятия и аппарате управления.

Конкурсанты представили на суд комиссии разработки, основанные на собственных исследованиях. В числе критериев их оценки - новизна, степень проработанности темы, практическая ценность, представление доклада. Сильнейшие специалисты определились в каждой из восьми тематических секций по основным направлениям работы компании.

Большинство разработок было связано с проектированием и эксплуатацией магистральных нефтепроводов, механо-энергетического оборудования, товарно-транспортным направлением и диспетчеризацией. Комиссия отметила качество конкурсных работ и высокие перспективы их внедрения на производстве.

«Конференция – это площадка, на которой молодые специалисты могут себя позиционировать, продемонстрировать свои компетенции, раскрыть свой потенциал в научно-технической работе, в том числе для дальнейшего профессионального роста на предприятии», - отметил генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов.

По итогам мероприятия дипломами и денежными премиями награждены 27 победителей и призеров. 8 работ отобраны конкурсной комиссией для участия в следующем туре, который пройдет в 2026 году на звание победителя V научно-технической конференции молодёжи на уровне ПАО «Транснефть». Перед этим претендентам предстоит пройти во второй отборочный тур в своих тематических секциях на уровне дочерних обществ компании.

Справочно:
Международная научно-техническая конференция молодежи проводится в целях развития творческой инициативы и поощрения молодых специалистов и студентов. В конкурсе принимают участие ученые и работники ПАО «Транснефть», его дочерних компаний и иностранных организаций – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти в возрасте до тридцати пяти лет, а также студенты нефтегазовых вузов. Участники конференции представляют на суд жюри инновационные проекты для повышения эффективности производства и сокращения материальных затрат.

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