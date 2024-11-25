25 ноября начнут работать катки в 2 стадионах Казани
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Текущей зимой в Казани будет 105 катков. 25 ноября 2024 года, уже начинают работать катки на стадионах «Трудовые резервы» и «Ракета». Сейчас также специалисты подготавливают место для катания на стадионе «Тасма». Об этом рассказали в мэрии города
В декабре откроются катки в стадионе «Ак Барс Арена», парке «Черное озеро», в сквере 100-летия образования стройотрасли Татарстане, в п. Победы и еще на Кремлевской набережной.
Помимо этого, будут работать 15 лыжных дорог, в частности, 8 освещенных.
Для спортсменов на территории комплекса «Нагорный» будут также открыты 2 трамплина высотой 30 и 60 метров, горнолыжный склон и лыжная трасса в п. Дербышки.
Ранее мы писали о том, что Wildberries и Russ планируют возвести очередной склад маркетплейса в Республике Татарстан, однако в настоящее время проект еще формируется
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